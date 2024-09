Kirghizistan ed Emirati Arabi Uniti saranno le due prime avversarie dell'Iran di Mehdi Taremi sulla strada verso il Mondiale 2026. Impegni validi per la terza fase del girone di qualificazione asiatico, in programma il 5 e 10 settembre che Rahman Rezaei, vice ct del Team Melli, ha inquadrato così in conferenza stampa: "Il primo giorno di ritiro, la maggior parte dei giocatori si è riunita ed è arrivata in buone condizioni, considerando le partite disputate con i club - le parole dell'ex difensore che è transitato in Serie A -. Spero che potremo fare delle belle partite, considerando innanzitutto le capacità tecniche dei giocatori. Possiamo iniziare bene questa fase e concluderla bene".