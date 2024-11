Lo Scudetto si gioca tra Inter e Napoli? A rispondere è Roberto Donadoni, intercettato dai giornalisti presenti alla presentazione del docufilm 'Campioni del Made in Italy'. "Non credo sia un duello così ristretto. Il Napoli, malgrado l'ottima posizione, non ha ancora dimostrato di avere un gioco così sfavillante e che possa dare garanzia. Vero è anche che vincere senza fare grandi prestazioni è un segnale positivo. L'Inter si è un po' risparmiata in coppa, mi auguro domenica sia una bella partita" riporta TMW.

L'Inter è la squadra più europea?

"Sicuramente è una squadra strutturata per arrivare fino in fondo. Hanno mezzi tecnici e come club, mi auguro sempre che le italiane riescano ad andare avanti, al di là di come si chiamano. L'Inter è la squadra più attrezzata come rosa".

Su Daniel Maldini.

"Già da quando era più giovane sentivo commenti positivi nei suoi confronti, il fatto che ci sia un altro Maldini che si è affacciato in Nazionale credo sia meraviglioso. Sono felice per papà Paolo e per suo figlio".

Vederlo all'Inter sarebbe particolare?

"Non mi sembra che oggi ci si guardi troppo, certe cose significavano qualcosa fino a 15-20 anni fa ma oggi si sono completamente perse".