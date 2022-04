Apriranno domani alle ore 16 i cancelli di San Siro per la partita che vedrà l'Inter di Simone Inzaghi opposta all'Hellas Verona. L'invito del club è quello di creare un'atmosfera speciale con uno stadio tutto nerazzurro per dare forza alla squadra in questo momento clou della stagione: i tifosi sono pertanto chiamati a portare allo stadio la propria sciarpa nerazzurra. Prima del fischio d'inizio tutti gli spettatori saranno invitati a mostrare la propria sciarpa per colorare di nerazzurro gli spalti del Meazza.