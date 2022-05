Josè Mourinho ha ricevuto la panchina d'oro per la stagione 2009-2010, quella del Triplete con l'Inter. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, lo Special One, oggi sulla panchina della Roma, non aveva infatti mai ritirato il premio per protesta con gli altri allenatori. Alla consegna del premio presente una delegazione dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.