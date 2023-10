E se alla fine fosse Canale di Lega? Quest'oggi ci sarà lo showdown in Lega Serie A sulla proposta da parte dei broadcaster per i diritti televisivi del campionato dal 2024 al 2029. Se però le cifre non fossero ritenute soddisfacenti dall'assemblea dei club, allora si aprirebbe definitivamente la strada per l'autoproduzione. E ad accompagnare la Serie A su questo percorso sono pronti ben sei partner: oltre ad Oaktree, c'è in lizza anche il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, che in Inghilterra è proprietario del Newcastle. I magnati arabi si aggiungono a Carlyle, Advent e altri due fondi ignoti.

Possibile anche una terza ipotesi, più complicata: un nuovo bando che permetta di valutare nello stesso momento offerte delle tv e dei fondi, possibilità che oggi non c’è.