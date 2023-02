L'unico modo per riproporre la questione dei contratti in vigore sarebbe quindi quello di attuare una riforma complessiva della materia, che più di un esponente di maggioranza ha già detto di voler prendere in carico ed è effettivamente allo studio, come testimonia la proposta presentata nella scorsa legislatura dall’allora deputato di Fratelli d’Italia Alessio Butti, attualmente senatore ma soprattutto sottosegretario con delega all’Innovazione.