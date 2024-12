L'avvio di secondo tempo giocato in quinta marcia ha permesso all'Inter di avere ragione di un Como che a San Siro si è presentato per sfidare un avversario ben più quotato a viso aperto. Questa l'analisi della gara di San Siro fatta da Davide Dionigi a TuttoMercatoWeb.com: "Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nella ripresa l’Inter è entrata con un piglio diverso. Il Como però l’ha giocata alla pari", le parole dell'ex allenatore del Brescia, tra le altre.

A proposito di lotta scudetto, però, Dionigi non indica i campioni d'Italia come favoriti assoluti, ma immagina una sorpresa: "Quest’anno è una bella lotta. Non ci sarà una squadra che vincerà a mani basse. L’Atalanta mi sembra pronta per il miracolo, come il Verona di Bagnoli. La vedo matura per provare a fare l’impresa".