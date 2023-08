Le dimissioni di Roberto Mancini sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, o meglio un grande acquazzone estivo che ha scosso il sistema calcio italiano appena prima dell'inizio dei campionati. Il CT non ha ancora motivato la sua decisione, ma nel frattempo cominciano ad arrivare tutte le reazioni dei vertici dello sport italiano. Il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha commentato ai microfoni dell'ANSA con grande stupore la decisione del tecnico jesino, dichiarando di essere venuto a conoscenza della notizia solo dalla stampa: "Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano. Tra l'altro, mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?".

Luca Pesenti