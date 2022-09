Seconda grande prestazione nel giro di pochi giorni e prima rete in azzurro per Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter, protagonista del successo dell’Italia sull’Ungheria in Nations League, ha espresso brevemente le sue sensazioni sul match di Budapest anche ai microfoni di Sportmediaset: "Sono contentissimo per il gol, l’importante era vincere e l’abbiamo fatto davanti a 60mila spettatori - dice Dima -. La squadra ha sofferto ma è rimasta compatta, siamo contenti di essere arrivati alle finali".