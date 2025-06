Mentre l'Inter fa 'rimpatriare' gli infortunati che non riusciranno a recuperare in tempo quindi a mettersi a disposizione di Cristian Chivu per l'avventura statunitense, la dirigenza lavora per far compiere il viaggio inverso, quindi con direzione Charlotte (chissà si riesce a fare in tempo già per la sfida contro la Fluminense, valida per gli ottavi di finale) al tanto desiderato Ange-Yoan Bonny. L'inter ha difatti alzato l'offerta per l'attaccante francese, proponendo al Parma 24 milioni bonus compresi, cifra molto vicina a quella chiesta dai crociati. Secondo Sport Mediaset dunque la stretta di mano è praticamente vicinissima e presto il 21enne sarà un giocatore della Beneamata. Non è finita però: perché Marotta e compagnia lavorano su più fronti per rimpolpare il reparto offensivo di Chivu e le ultime valutazioni sono tutte concentrate su Francesco Pio Esposito.

Alla luce delle prestazioni statunitensi, in particolar modo quella della scorsa notte che ha regalato al giovane 2005 la gioia del primo gol tra i grandi, la dirigenza di Viale della Liberazione sta pensando di tenerlo. Idea che nel caso in cui dovesse diventare stategia attuabile, non escluderebbe l'eventuale arrivo di Hojlund.