Come chiesto e sperato da Simone Inzaghi arriva la conferma che ci voleva dopo la vittoria contro la Juve. Successo casalingo e clean sheet per i nerazzurri contro l'Hellas Verona di Tudor che Federico Dimarco, autore di una gran prestazione, commenta così ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente rispetto ad altre partite, tralasciando la Juventus, abbiamo avuto un approccio diverso, abbiamo aggredito la gara e abbiamo portato a casa la vittoria che era fondamentale dopo quella con la Juventus".



Sui clean-sheet:

"Quando non prendi gol è sempre bello soprattutto se vinci la partita. Dobbiamo continuare così, a lavorare e a pensare gara per gara".