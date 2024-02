Federico Dimarco è il giocatore dell’Inter chiamato a presentare la gara di questa sera contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni all’arrivo al Via del Mare rilasciate ai microfoni di DAZN: “E’ una trasferta difficile, ma dobbiamo dare il 100% perché una vittoria è importantissima per noi. La cosa sicura è non prendere la partita sottogamba; sappiamo che ogni partita in Serie A è difficile, abbiamo faticato tutti a volte. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo e portare a casa il risultato. Cosa cambia con Alessandro Bastoni o Carlos Augusto dietro? Siamo giocatori interscambiabili, è indifferente la posizione in campo”.