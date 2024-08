Federico Dimarco a fine partita si sofferma così ai microfoni di Dazn per commentare la bella vittoria 4-0 sull'Atalanta: "Barella ha fatto un gran gol, non era facile, siamo felici. In spogliatoio ci divertiamo, ci prendiamo in giro ma l'attenzione è sempre alta, se qualcuno sbaglia deve sare attento a quello che dicono i compagni (dice sorridendo, ndr). Abbiamo avuto un ritmo allucinante nel primo tempo, forse uno dei più belli. L'Atalanta è abituata a tenere un ritmo alto, noi abbiamo fatto 30 minuti bene poi ci siamo abbassati un po' e abbiamo concesso qualcosa. Ma siamo scesi in campo nella ripresa come nel primo tempo e abbiamo chiuso la partita.

In questo momento della stagione con tanti giocatori rientrati scaglionati ci sta non essere sempre fresco per 90', come ha detto Bastoni all'intervallo bisogna saper scegliere i momenti della pressione e oggi lo abbiamo fatto alla grande".