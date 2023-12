"Quella di domenica sarà una partita importante, un risultato negativo contro l’Inter allontanerebbe il Napoli dal discorso Scudetto. Ma la squadra sta crescendo, ho visto pochi allenatori subentranti avere un’empatia del genere con lo spogliatoio". Questa è l'opinione espressa ai microfoni di Marte Sport Live da Arturo Di Napoli, doppio ex della sfida del Maradona. "Il Napoli è in salute e l’ho visto in ripresa, ho visto una squadra che segue quello che l’allenatore propone, ho visto uno spirito diversi in tanti azzurri, quindi per l’Inter sarà una sfida difficile, ma è chiaro che è una gara da tripla, faccio fatica a fare un pronostico", ha aggiunto.

Di Napoli si pronuncia anche sulla sfida nella sfida tra Kvicha Kvaratskhelia e Marcus Thuram: "Il francese lo conoscevo bene ma non pensavo potesse fare così bene, e subito, in club così importante come l’Inter. Ha ancora prospettiva e margini di miglioramento, può diventare un top player assoluto. Kvaratskhelia sta tornando, il suo valore è indiscutibile”.