Aumentano le pretendenti italiane per Issiaka Kamate, jolly dell'Inter Primavera che nella passata stagione ha totalizzato 13 gol e 7 assist in 38 presenze. Dopo gli interessamenti di Venezia e Palermo, ora si sarebbe fatto avanti l'Hellas Verona, secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio. Il club scaligero, come spiegato dal giornalista di Sky Sport, ha chiesto il francese classe 2004 ai nerazzurri. Le parti stanno lavorando per trovare ancora un accordo economico.