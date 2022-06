Luigi Di Biagio, ex giocatore dell'Inter, si esprime ai microfoni di Sky Sport sull'eventuale ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "E' una cosa molto romantica, sin dal primo giorno la percezione è che Lukaku volesse tornare subito all'Inter. Da come parlava, da come si esprimeva col volto, si sentiva ancora un giocatore dell'Inter. Poi c'è stata anche quell'intervista... Lukaku in Serie A può spostare tanto: per motivazioni, voglia di vestire quella maglia, fare qualcosa in più. All'Inter lui si sente il re, al Chelsea qualcosa non andava. Lukaku con Paulo Dybala? L'argentino all'Inter può muovere molto gli equilibri; sarà poi un problema per Simone Inzaghi metterli in campo, ma l'Inter deve puntare in altissimo e giocatori così meglio averli".