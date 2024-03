Va un po' controcorrente, Gigi Di Biagio, ospite ieri sera negli studi di Dazn. L'ex ct dell'Under 21 ha sottolineato i meriti dell'Inter di quest'anno, ma anche i demeriti della passata stagione.

"E' vero che fa venti punti in più l'Inter, ma non va bene quanto ha fatto l'anno scorso - dice Di Biagio -. Erano molto più importanti gli otto punti in più del Milan quest'anno che i venti in meno dell'Inter. Perché l'Inter è vero che ora vincerà lo scudetto, ma gli altri due anni uno lo ha buttato e l'altro ha fatto venti punti in meno". Successivamente, Di Biagio sottolinea però anche che "è incredibile quello che sta facendo Simone, può anche aprire un ciclo".