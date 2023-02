Vista l'eccezionalità dell'evento e della massiccia affluenza dei tifosi prevista a San Siro per il derby di Milano di domenica sera, l'Inter ha deciso di aprire i cancelli dello stadio alle 17:45 , ovvero tre ore prima del calcio d'inizio . L'invito del club per tutti gli spettatori è il solito: è meglio presentarsi alla Scala del calcio con largo anticipo, per completare le procedure di controllo all'ingresso. Di seguito tutte le informazioni utili:

- ingresso 2: obbligatorio per il terzo verde;

- ingresso 3 obbligatorio per il secondo verde;

- ingresso 13 obbligatorio per i tifosi Milan secondo anello blu;

- tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori: è fortemente consigliato l’ingresso 14 per i possessori di biglietto di primo blu e terzo blu.

- in tutti gli ingressi consigliati ma non obbligatori, in caso di coda, sarà possibile spostarsi a un altro ingresso meno congestionato.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.