Una due giorni da dimenticare per il calcio italiano in Champions League. Milan, Atalanta e Juventus sono state eliminate ai playoff, lasciando l’Inter come unica rappresentante della Serie A agli ottavi di finale. A questa triplice eliminazione si aggiunge quella del Bologna nella fase precedente, un bilancio che complica ulteriormente la corsa dell'Italia al secondo posto nel ranking UEFA stagionale, necessario per ottenere un quinto posto in Champions anche nella prossima stagione.

Le speranze di mantenere il vantaggio sulla Spagna si sono drasticamente ridotte, complice la qualificazione del Real Madrid con doppia vittoria. Considerando anche Europa League e Conference League, la Spagna sembra ormai aver accumulato un distacco difficilmente colmabile, mentre l'Italia punta tutto sulla Roma, impegnata nel ritorno da dentro o fuori contro il Porto. Un'eventuale qualificazione giallorossa permetterebbe alla Serie A di restare in corsa con quattro squadre nelle competizioni europee, contro le sei probabili della Spagna.

A rendere ancora più difficile la rimonta italiana è il sistema di calcolo del ranking UEFA: ogni punto guadagnato dalle squadre italiane verrà diviso per otto (numero di club inizialmente iscritti nelle coppe europee), mentre per la Spagna il coefficiente sarà diviso per sette, un ulteriore ostacolo per la Serie A.

La situazione del ranking UEFA stagionale

Inghilterra – 20.892 punti (posto extra in Champions League garantito)

Spagna – 18.535 punti (in vantaggio per il secondo posto)

Italia – 17.812 punti (in forte difficoltà)

Portogallo – 16.050 punti

Germania – 16.046 punti

Francia – 14.857 punti

Olanda – 14.366 punti

Belgio – 14.250 punti

Grecia – 11.062 punti

Svezia – 10.125 punti

Secondo le analisi di Football Rankings, l'Italia ha ora solo il 17% di possibilità di chiudere al secondo posto e confermare cinque squadre in Champions League nella prossima stagione. La Spagna, invece, con l'83% di probabilità, è sempre più vicina a strappare questo privilegio alla Serie A.

Le eliminazioni in Champions hanno avuto un impatto pesantissimo sulle chance italiane, con una perdita del 27% di possibilità di confermare il quinto posto, percentuale che si è trasformata in un vantaggio netto per la Spagna. Un duro colpo per il calcio italiano, che ora deve affidarsi a Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta per mantenere vive le speranze nelle competizioni europee.