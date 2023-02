Derby speciale per Stefan de Vrij, impegnato oggi in Inter-Milan nel giorno del suo compleanno. "Stefan de Vrij oggi compie 31 anni! Nato il 5 febbraio del 1992, è arrivato all'Inter nel luglio 2018 - ricorda Inter.it -. In questa stagione ha collezionato 20 presenze tra Campionato, Supercoppa e Champions League, condite da un gol, realizzato contro la Sampdoria nella 12ª giornata di Serie A. Tanti auguri da parte dell'Inter e di tutti i tifosi al difensore olandese!", si legge nella nota.