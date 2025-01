Dall’Al-Awwal park di Riyadh, Stefan de Vrij arriva anche ai microfoni di Inter TV per presentare questa finale di Supercoppa tra Inter e Milan: “Il derby è sempre una partita speciale, oggi lo è tantissimo perché si gioca per un trofeo. Abbiamo tantissima voglia, non vediamo l’ora. Abbiamo parlato e lavorato tanto in questi giorni sulle possibili scelte del Milan, saremo pronti per approcciare questa partita”.

Ormai la solidità difensiva è consolidata e anche tu stai fornendo ottime prestazioni, stiamo vedendo il miglior De Vrij?

“Ci sono sempre margini di miglioramento, io cerco sempre di fare il meglio possibile”.