Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter De Vecchi, ex Milan, ricorda il derby in cui proprio lui fu decisivo per il 2-2 finale dei rossoneri. "Era il 18 marzo 1979. Inter avanti 2-0 fino a dieci minuti dalla fine. Vantaggio di Oriali, raddoppio di Altobelli. E Albertosi aveva pure parato un rigore a Spillo. Poi è successo ciò che nessuno si aspettava - racconta -.

Mia doppietta ai minuti 80 e 89. Due tiri dal limite, rasoterra, nell’angolino alla destra di Bordon. Al secondo gol il dottor Monti si gira verso Liedholm e gli fa: “Nils, abbiamo pareggiato”. C’era confusione, non se n’era accorto. E il Barone di risposta con la sua flemma: “Se partita dura altri dieci minuti vinciamo”. Ma era finita".