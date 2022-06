"La Rai per la prima volta racconterà i mondiali di calcio senza l’Italia, perché nel 2018 non avevamo le partite quindi sarà una sfida ancora più importante per noi, e le trasmetteremo tutte". Così Alessandra De Stefano , direttrice di Rai Sport , rispondendo ad alcune domande su Qatar 2022 a margine dalla presentazione dalla stagione televisiva 2022/23.

"Al momento le trasmettiamo tutte in esclusiva – ha aggiunto. Se poi per un domani ci saranno accordi diversi, è una cosa da chiedere all’ad, nel senso che se poi l’azienda decide che una parte di queste partite vengono cedute, è una cosa che al momento non so".

Per quanto riguarda la squadra dei telecronisti si sta ancora valutando "ma le telecronache saranno tutte dal Qatar". Ci potrebbero essere Lele Adani, Antonio Di Gennaro e si sta per concludere con altri due talent da portare in squadra. "Inoltre sarà anche la prima volta di un campionato del mondo non in estate con le finestre aperte e i cori sui balconi ma in inverno, quindi avremo i mondiali con le luci dell’albero di Natale – ha detto ancora De Stefano – . Gli azzurri ci mancheranno, però nel calcio esiste il bel gioco, e non ci sono confini".