Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, si è soffermato sul tema della pirateria, dopo che la FAPAV, la Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, plaude la Lega Serie A che, in occasione delle prime due giornate della Serie A Enilive 2024/2025, ha promosso, per il quinto anno consecutivo, la campagna “#STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO. Di seguito le parole raccolte dai colleghi di Calcio e Finanza: ”Cinque anni fa, con la nostra campagna di sensibilizzazione ‘#STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO’, siamo stati capaci di attivare l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica su questa piaga, gestita dalla criminalità organizzata, che ogni anno causa oltre 300milioni di euro di danni ai Club, al calcio italiano, agli operatori televisivi e a tutti coloro che lavorano nel settore. Finalmente nel corso di questa legislatura è stata approvata all’unanimità da Camera e Senato una Legge contro la pirateria, ritenuta da tutti estremamente all’avanguardia, per contrastare la trasmissione illegale delle partite di Campionato, dei film appena usciti al cinema o degli show televisivi".