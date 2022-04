Dopo la sfida tra Olanda e Danimarca Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen, tornato al gol ieri con la propria Nazionale 287 giorni dopo il malore di Euro 2020.

"Non è facile entrare duro in tackle su Christian - le sue parole -. Ho avuto la pelle d'oca quando è sceso in campo. Ovviamente devi saperti scrollare di dosso la sensazione, visto che fai il giocatore, ma sei anche un po' un essere umano in fondo. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questo livello".