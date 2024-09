Intervenuto a 'Radio Gol', sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, l'allenatore Gianni De Biasi ha parlato della situazione in casa partenopea, candidando gli azzurri a una stagione rilevante: "Ci sono cose che devono essere messe a punto, ma il Napoli ha le qualità per diventare una squadra importante del nostro campionato, non so se possa lottare per lo scudetto perché vedo l'Inter davanti a tutte. Poi esistono tante variabili come gli infortuni e gli imprevisti, ma in A le big hanno operato bene sul mercato. Adesso la Juventus ha una sua organizzazione, ha una squadra che può creare difficoltà a tanti e credo che il campionato sia molto più bello degli ultimi due".