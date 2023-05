Intervenendo sulle frequenze di Radio24 nel corso del programma 'Tutti Convocati', Gianni De Biasi, allenatore attualmente senza incarico, ha parlato anche di Inter in termini non propriamente lusinghieri: "Quella nerazzurra è la squadra più forte in assoluto in campionato a livello tecnico, per questo motivo secondo me ha deluso. Il Napoli ha comunque fatto qualcosa di meraviglioso, per il resto c’è stato tanto equilibrio. In certe piazze poi agli allenatori va dato spazio e tempo, si fa troppo presto a sparare contro di loro".