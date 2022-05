L'esterno nerazzurro Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport nel post-partita della finale di Coppa Italia: "Saranno due partite complicate, perché il Cagliari si gioca la salvezza. Noi cercheremo di vincerle e poi dobbiamo sperare che il Milan faccia un passo falso. Dopo stasera, una vittoria così bella ci dà una scossa di fiducia importante. Poi da domani penseremo al campionato. Una volta che siamo passati in vantaggio siamo stati bravi a rimanere lucidi, senza perdere la testa, attaccando a testa bassa nel confronto che poi s'è direzionato come avremmo voluto noi".

Sei tu che hai scatenato il caos tra le panchine?

"In queste situazioni solitamente io sono il più lontano dalle mischie. A parte tutto, in queste partite c'è un po' di tensione e a volte non si controllano le emozioni. Ma c'è grande rispetto verso tutti: arbitri e Juventus. Gli abbiamo fatto i complimenti perché sono una grande squadra. Mi ha stretto la mano Morata: siamo amici e abbiamo voluto salutarci".