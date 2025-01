Il difensore nerazzurro Matteo Darmian commenta così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi per 2-2 contro il Bologna: “Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra forte, che partecipa alla Champions League e che che sta disputando un campionato importante. Abbiamo dato tutto per provare a portare a casa i tre punti, ma non ci siamo riusciti. Potevamo sicuramente fare meglio, ci portiamo a casa questo punto. Oggi si chiude il nostro girone d’andata, abbiamo un buon bottino e guardiamo avanti in maniera positiva”.

Noi ci concentriamo su noi stessi, lavoriamo bene durante la settimana per preparare bene tutte le partite. È normale che vogliamo stare dove stiamo, ne siamo consapevoli, cercheremo di dare il massimo nel girone di ritorno”, ha concluso.