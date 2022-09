"Juve e Inter non sono fuori dalla lotta scudetto, soprattutto l’Inter ha dei giocatori molto forti. Ha attraversato un momento difficile e non ce lo si aspettava però sarà una delle contendenti per il titolo. La Juve ha dei problemi, sono emersi a Monza". Così Oscar Damiani, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha rilanciato le aspettative della squadra di Simone Inzaghi, al momento nel bel mezzo di una crisi d'identità, a dir dell'agente passeggera. "Napoli? Il bilancio del Napoli è assolutamente positivo. Me l’aspettavo perché la squadra è stata costruita bene e Spalletti è bravissimo, sono un suo estimatore" ha detto a proposito degli azzurri.