Antonio Damato, responsabile settore tecnico arbitrale, intervenendo a Open Var su Dazn, parla del rigore concesso a Dumfries che ha fatto tanto arrabbiare Antonio Conte: "E' un contatto leggero, un po' sotto gli standard dei rigori che vorremmo vedere ma non è neanche un rigore inventato. Mariano è piazzato bene e ha valutato di dare rigore. In questo caso il Var non può intervenire perché il protocollo dice che può farlo solo se il rigore non fosse stato assegnato, allora poteva andare a controllare, o se ci fosse stata segnalazione. Avendo ravvisato il contatto vale la decisione dell'arbitro".

E difatti subito dopo viene fatto sentire l'audio della sala Var in comunicazione con l'arbitro Mariani che rivede l'azione e conferma: "Cerca di prendere posizione (Anguissa, ndr) e non gioca il pallone ma tocca la gamba. Rigore confermato".