Il giorno dopo Inter-Empoli , Stephane Dalmat analizza la brutta prestazione e soprattutto la situazione di Skriniar . Senza peli sulla lingua, come sempre. "Sembra strano, pochi giorni prima vinciamo col Milan e poi perdiamo con l'Empoli . Una partita brutta brutta - dice in un video pubblicato su Instagram -. C'è un problema con Skriniar . La squadra non sa cosa fare, la società nemmeno. Skriniar è un buon professionista, ha avuto difficoltà ieri. Era concentrato, ma è umano. Quando non stai bene vuoi far vedere che è tutto a posto ma nella testa sai che vuoi andare via, oggi o in estate. Penso che la società dovrebbe trovare un accordo prima possibile: o lo vendi a più o meno 20 milioni, ma il problema è trovare un giocatore dello stesso livello.

In questo mercato è impossibile e perdi un elemento importante per gli obiettivi stagionali: Coppa Italia, Champions League, campionato. Senza Skriniar è più difficile. Se va via a parametro zero l'Inter ci perde dei soldi, ma lui deve fare un finale di stagione straordinario. Deve essere il più forte possibile per strappare la miglior proposta possibile per l'estate. Sarebbe comunque il meglio per l'Inter perché permetterebbe di giocare con tranquillità. Col rispetto che ho per l'Empoli non si possono perdere così tre punti poco dopo aver fatto una partita straordinaria. Solo giocatori e dirigenti sanno cosa fare, ma bisogna farlo prima possibile. Nel bene e nel male siamo tutti tifosi dell'Inter e speriamo di ritrovare la serenità e la continuità di risultati. Forza Inter e per favore trovate una soluzione".