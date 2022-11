Con il consueto video pubblicato su Instagram, Stephane Dalmat, ex calciatore e ancora oggi tifosissimo dell'Inter, ha parlato del derby d'Italia che andrà in scena questa sera all'Allianz Stadium: "La aspettiamo da una settimana, è una partita molto importante. Primo, perché è la Juventus e io odio questa squadra come tutti voi. Secondo, stasera abbiamo l'obbligo di vincere: siamo due punti sopra e possiamo mandarli a meno cinque. Sarà una guerra, in senso calcistico, una partita fondamentale anche per loro. Noi siamo in una buona spirale, abbiamo fatto benissimo anche nell'ultima gara. Ho visto la Juve contro il PSG e, devo essere onesto, ha fatto una bella partita. Sarà una sfida tirata, ma alla fine contano i tre punti, così come con Bologna e Atalanta. Poi ci sarà e il Mondiale e dopo inizierà un altro campionato, in cui l'Inter avrà l'obiettivo di raggiungere il Napoli. Intanto vinciamo stasera, io seguirò il match da casa davanti alla tv, indosserò la maglietta e la metterò anche a mio figlio".