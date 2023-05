In viaggio da Parigi con destinazione San Siro, Stephane Dalmat si filma direttamente nell'aereo pochi minuti prima della partenza: "Sono in aereo a Parigi per andare a Milano e vedere la partita di stasera contro l'Atalanta. Manca un punto per essere sicuri di andare in Champions l'anno prossimo - spiega l'ex centrocampista nerazzurro su Instagram -. Spero in una vittoria, ma anche un punto per me andrebbe bene. La cosa più importante è andare in Champions".