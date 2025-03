Mehdi Taremi è il grande escluso del pomeriggio nel match valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti e rotti di gioco tra la sua Iran e gli Emirati Arabi. Partita vinta dalla Nazionale iraniana anche senza l'apporto dell'attaccante interista risparmiato dallo staff tecnico, come spiegato dallo stesso giocatore a fine partita (LEGGI QUI), per evitare di sovraccaricare sul problema fisico con il quale convive da qualche tempo.

Nessuna motivazione particolare celata dalla sua panchina quindi come fa sapere la stampa iraniana che a termine del match ha fatto rassicurato sulle sue condizioni di salute. Taremi sta bene e sarà regolarmente a disposizione del commissario tecnico Amir Ghalenoei per la prossima sfida in programma contro l'Uzbekistan.

