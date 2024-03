Il mese di febbraio si conclude con sei vittorie in sei partite giocate, 18 reti fatte e appena 2 subite. Ora è tempo di decidere il Goal of the month sponsored by Pirelli dell'ultimo mese: i tifosi nerazzurri sono chiamati a scegliere il migliore votandolo sui canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.

Il primo gol in lizza è la zampata sontuosa di Marcus Thuram contro la Roma all'Olimpico, seguito dal tap-in vincente di Marko Arnautovic contro l'Atletico Madrid a San Siro. La terza rete da votare è il destro a giro contro la Salernitana di Lautaro Martinez, in corsa anche con il sinistro fulmineo che ha regalato il raddoppio ai nerazzurri contro l'Atalanta. Il quinto gol in lizza è il capolavoro di Issiaka Kamate nel derby Primavera con il Milan, mentre la rete di Annamaria Serturini contro il Pomigliano chiude la lista dei papabili.