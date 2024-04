Grandi rimpianti per il Sassuolo di Ballardini. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio con due reti di scarto (gol di Lauriente e Bajrami), la squadra neroverde si è fatta raggiungere nel finale dalla Salernitana nel match salvezza disputato all'Arechi che ha aperto la 31esima giornata di Serie A. Pareggio last minute di Giulio Maggiore, in pieno recupero, dopo il rigore trasformato da Candreva al 57esimo minuto.

Il Sassuolo spreca una grande chance per lasciare la zona retrocessione e resta penultima a quota 25 punti. La Salernitana invece resta fanalino di coda a quota 15 punti.