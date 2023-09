"Il Napoli ha cambiato allenatore e può mancare della continuità della passata stagione. Inzaghi e Pioli possono contare sulla continuità, la Juventus sul fatto che non gioca le Coppe. Sono queste le favorite per lo scudetto". Parole e musica di Roberto D'Aversa, intervistato da Sportmediaset per analizzare il campionato in corso e non solo.

L'allenatore del Lecce, infatti, ammette di vedere con fiducia un altro cammino nerazzurro in Europa: "Quale italiana può arrivare più in fondo in Champions? L'Inter è quella che più può competere, l'ha dimostrato l'anno scorso in finale dove non meritava di perdere. Credo che l'Inter sia quella che può ambire a fare più strada. Le grandi favorite sono le solite, Manchester City e Real Madrid".