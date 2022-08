"Sento parlare di Inter, Juventus, del loro mercato, ma il Milan credo sia la squadra da battere perché è campione in carica". Lo sostiene Gaetano D'Agostino, ex centrocampista intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per votare i rossoneri come favoriti al titolo: "È quella che sta lavorando meno a livello umorale ma progetta con consapevolezza. Credo che lotterà ancora per il titolo".