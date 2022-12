I grandi campioni della Serie A fanno fatica al Mondiale. Perché? Incalzato con questa domanda sulle frequenze di TMW Radio, Gaetano D'Agostino offre la sua versione del problema 'bacchettando' anche l'interista Lautaro Martinez: "Non è colpa nostra - esordisce -. Noi giudichiamo i top in base al campionato. Lautaro era partito titolare, colpa sua nel non saper sfruttare le occasioni, tanti altri sono titolari però. Leao non lo è perché forse deve fare ancora esperienza a livello internazionale. Ma il campionato italiano è al di sotto come qualità e intensità di gioco rispetto agli altri".