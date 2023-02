Ammazza grandi in Coppa Italia dopo aver eliminato Napoli e Roma, conquistando una storica semifinale, la Cremonese ora è chiamata a sbloccarsi anche in campionato. La prima occasione offerta dal calendario è la sfida con il Lecce, che il tecnico grigiorosso Davide Ballardini inquadra così: "Per noi sabato è uno scontro diretto, per il Lecce no - le sue parole a Sky Sport -. Non c'è altra strada, bisogna meritare di guadagnarsi un risultato.