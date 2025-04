Alessandro Costacurta ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale affronta i temi di casa Milan.

Dopo due tecnici stranieri, è ora di tornare a un italiano?

"Più che altro che conosca l’Italia, la Serie A, i giocatori. E che abbia esperienza. Sulla nazionalità non mi esprimo. Mi auguro di rivedere una buona base di italiani in campo, quello sì. Che tra questi ci sia l’allenatore è relativo: certo chi ha trascorso da noi molti anni si inserirebbe meglio, saprebbe che passione e soprattutto pressione sono diverse".

L’Europa è ancora possibile?

"Non escludo nulla, troppe variabili: il problema del Milan sono stati i tanti alti e bassi ma se è in giornata, può vincere contro chiunque. E da lì arrivare in Europa, anche la più grande. Difficile per le tante squadre che ha davanti ma da non dare per persa. Quali altre formazioni sono capaci di battere il Real Madrid e l’Inter due volte? Pochissime".

Possibile anche una terza nel derby di ritorno?

"Parlo per esperienza: ho passato tanti turni di Champions anche pareggiando, non devi vincere o perdere per forza. A un certo punto puoi anche attuare una strategia per passare ai rigori. E se c’è una squadra che può farlo è proprio il Milan".