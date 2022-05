Negli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato la vittoria per 1-3 dell'Inter sul campo del Cagliari, segnata dalla doppietta di Lautaro Martinez.

"L'Inter arrivava con entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia - le sue parole -. Non pensavo la vittoria del Milan contro l'Atalanta potesse influire sulla partita dei nerazzurri, era preventivabile una vittoria. Lautaro? Il Toro ha vissuto, così come tutta la squadra, un periodo duro, ci si aspettava qualcosa in più da lui. Secondo me lui dovrebbe fare la prima punta, in ogni caso può e deve migliorare. Gestisce male i periodi di down".