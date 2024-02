Parlando a Radio Tv Serie A, Serse Cosmi è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Lecce: "E' diventato quasi inutile parlare sempre dell'Inter, che ormai dimostra una superiorità tale e una continuità anche se prova cose diverse. A Lecce ha schierato sette giocatori diversi rispetto ai cosiddetti titolari e ha vinto 4-0, perché tutto sta girando per il meglio.

Chiunque gioca dimostra di essere subito in partita sia mentalmente che fisicamente, ed è davvero difficile che perdano questo vantaggio accumulato finora in campionato. Resta in piedi l'incognita Champions, che è una competizione a parte, anche se l'Inter ha dimostrato di poter essere in Europa la stessa squadra vista in campionato".