Microfono a Joaquin Correa dopo la sconfitta di misura nel test amichevole con Lens. L'attaccante argentino, intervistato da InterTV, ha subito posto l'attenzione su ciò che verrà: “È un inizio di stagione dove ci stiamo allenando tanto, loro erano più in forma e questo ha fatto la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare perché ci manca ancora tanto, questa sconfitta ci aiuterà a migliorare. Non siamo ancora tutti al top, per ora le gambe sono pesanti ma è normale. Nelle prossime partite dobbiamo cercare di essere più freschi così da farci trovare pronti all'esordio in campionato”.