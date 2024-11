Il ct dell'Under 20 Bernardo Corradi, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso una certezza in merito al tema delle seconde squadre: "Dovrebbero essere obbligatorie per le prime 6-7 società di Serie A. Vedo un abisso tra chi è ancora in Primavera e chi va in prima squadra. A partire dalla qualità degli allenamenti. Meglio fare esperienza in C e in D".