Prima dell'udienza al Tribunale di Milano, davanti alla Sezione misure di prevenzione, che dovrà decidere se disporre per lui la sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, Fabrizio Corona ha concesso qualche battuta ai cronisti presenti, tornando a parlare della vicenda delle scommesse clandestine nel calcio: "Il calcioscommesse non è finito, ma la legge italiana è così, il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, è coinvolta mezza serie A, ma va così quando c'è di mezzo la Juve", le sue parole riportate dall'agenzia ANSA.