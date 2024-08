Secondo match dei preliminari di Coppa Italia andato in scena questa sera al Vanni Sanna di Sassari, che ha visto il Mantova di Davide Possanzini neopromosso in Serie B avere ragione della Torres. La partita termina col punteggio di 2-1: i virgiliani trovano nel giro di sette minuti le marcature che decidono il match, con Simone Trimboli al 14esimo e con Antonio Fiori al 21esimo. Nella ripresa, i sassaresi si rimettono in carreggiata al 74esimo con il gol di Patricio Goglino, ma non basta per completare la rimonta. Il Mantova sfiderà al primo turno il Lecce.