È la Fiorentina a strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia, traguardo conseguito per il terzo anno di fila dai viola che battono il Bologna al termine di una lunga ed equilibrata partita che si conclude soltanto ai rigori. Primi centoventi minuti più recupero finiti a reti bianche, poi la lotteria dei rigori. Tutti da bollino verde i primi otto tiri dal dischetto fino all'errore di Posch che si rivela fatale per la squadra di Thiago Motta.

Maxime Lopez mette la firma sul quinto e decisivo rigore che vale il biglietto per le semifinali. Per il Bologna, che aveva eliminato l'Inter, resiste un tabù che dura da oltre vent'anni.