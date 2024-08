Continua l'ecatombe di squadre di Serie A in questa domenica di Coppa Italia. Dopo Parma e Venezia, anche l'altraneopromossa, il Como di Cesc Fabregas, deve salutare la competizione, essendo stato sconfitto ai calci di rigore dalla Sampdoria di Andrea Pirlo. I novanta minuti regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1 grazie ai gol del fresco ex Nicolas Ioannou per i doriani e di Patrick Cutrone per i lariani. Como che, oltre a perdere Raphael Varane per infortunio dopo 20 minuti, chiude in dieci per l'espulsione di Alessio Iovine.

Dal dischetto, decisivi risultano gli errori di Simone Verdi e di Matthias Braunöder per il Como, mentre è Gennaro Tutino a segnare il penalty che proietta i blucerchiati al derby contro il Genoa. Ebenezer Akinsanmiro parte titolare per la Samp e gioca 76 minuti, prima di venire rimpiazzato da Leonardo Benedetti.